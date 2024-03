Mar Rosso, Houthi attaccano cacciatorpedinieri Usa con 37 droni: «Minaccia per navi mercantili»

Aggiornamenti in evidenza

Tregua o non tregua nel conflitto a Gaza e nella regione, oltre 350 milioni di musulmani nel solo Medio Oriente si preparano a celebrare il Ramadan, il mese del digiuno diurno, ma anche il mese dei bagordi e dei ritrovi conviviali notturni. Ramadan comincerà tra sabato e domenica, a seconda delle scuole religiose sunnite e sciite. Il digiuno durante Ramadan è uno dei cinque precetti fondamentali per l'Islam: nelle ore diurne i fedeli musulmani si devono astenere dal mangiare e dal bere. Il digiuno viene rotto (iftar) ogni giorno al tramonto del sole, solitamente riunendosi con familiari e amici. Poco prima dell'alba ci si deve svegliare, fare colazione e pregare. Quindi inizia la giornata di astinenza dal cibo, dall'acqua ma - in teoria - dal fumo di sigaretta e dai rapporti sessuali.

«Passerò il Ramadan col cellulare in mano a seguire le notizie provenienti da Gaza mentre dal divano mi godo le ultime serie tv», afferma Safwan, impiegato pubblico a Beirut, nel Libano in prima linea nel quotidiano e sanguinoso scambio di fuoco tra Hezbollah e Israele.

Ma Ramadan non è soltanto intrattenimento. «Questo Ramadan sarà per me un mese di vera purificazione ed espiazione», afferma Suha, palestinese originaria di Nablus, in Cisgiordania. «Dopo aver passato tre mesi solo e soltanto a seguire le terrificanti notizie da Gaza, ho deciso di investire il tempo nella preghiera e nel gestire la raccolta di aiuti per i bambini della Striscia rimasti orfani. Durante Ramadan mi dedicherò completamente a questo», aggiunge Suha, emigrata in Italia. Hussein, giovane studente di studi religiosi a Baghdad, afferma quest'anno di essere «più motivato di altri anni nell'interpretare il Ramadan come un'occasione per ritrovare la pace interna, soprattutto dopo tutti questi mesi di traumi collettivi e sofferenze per quello che succede a Gaza, in Iraq e in tutta la regione».

A Damasco, in Siria, altra capitale mediorientale colpita ripetutamente dai raid israeliani su postazioni di gruppi armati filo-iraniani, Maha si chiede se «sarà l'ultimo Ramadan che passerò con la mia famiglia». La giovane studentessa di economia in un Paese da 13 anni in guerra e alle prese con una profonda crisi economica acuita dalle sanziono occidentali, ha infatti fatto richiesta per migrare in Canada. E aspetta con ansia di poter «fuggire via», perché «qui non c'è nessuna prospettiva... chissà come sarà l'anno prossimo passare il Ramadan al freddo e in mezzo alla neve del Canada», si chiede.