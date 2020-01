Harry e Meghan conservano i titoli di “altezze reali”, ma si impegnano a non usarli

Harry e Meghan Markle, dopo la loro separazione dagli impegni di Buckingham Palace, non perdono i titoli di "loro altezze reali", riassunti nell'elegante e svolazzante acronimo HRH, ma si impegnano a non utilizzarli. Soprattutto, è sottinteso, in caso di future iniziative commerciali legate alle loro attività. Giorno dopo giorno emergono nuovi particolari sul Mexit.

«Harry e Meghan: orgogliosa di loro», le affettuose parole della Regina Elisabetta

Harry e Meghan perdono il titolo reale: addio fondi e dovranno restituire 2,4 milioni Ecco come saranno chiamati

Harry e Meghan, Netflix: «Interessati a lavorare con loro». Spunta il video in cui lui la "sponsorizza" con la Disney: «Siamo qui per proporci»

Non sono questioni di poco conto considerata la storia dei Winsdor e il terremoto causato dalla decisione del Duca e della Duchessa del Sussex (questa d'ora in poi la loro definizione ufficiale) di "ritirarsi" a vita privata emigrando con il loro piccolo Archie in Canada, pur restando disponibili, se richiesto, a rappresentare la Regiona Elisabetta e a sosteneri i ruoli di patroni di una miriade di enti.



Ricapitolando, Harry e Meghan non hanno perso i titoli di altezze reali e nemmeno questi titoli sono stati cancellati dalla Regina: la soluzione, trovata durante il consiglio di famiglia del giorni scorsi, a cui Meghan non ha partecipato restano in Canada, è la migliore, la più nobile e quella che meno espone a ulteriori critiche.



Ci vorrà ancora qualche tempo prima che tutto appaia in ordine, come è stato fatto notare in questi giorni in cui il riferimento ai titoli nobiliari "invisibili" sul patinato sito della coppia (sussexroyal.com) non era stato ancora tolto. Un nuovo passo che segnerà il nuovo status di Harry e Meghan potrebbe arrivare in primavera, quando diventeranno definitivamente operativi gli accordi fra la coppia e la famiglia reale.









Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA