Harry e Meghan, Netflix: «Interessati a lavorare con loro». E spunta il video in cui lui la "sponsorizza"

Cosa faranno Meghan e Harry ora che non saranno più Altezze Reali? Il Mail ha pubblicato un video del principe Harry che “sponsorizza” le capacità di doppiaggio di sua moglie con il capo della Disney Bob Iger. La coppia, alla cerimonia d'inaugurazione del film Il re leone, si rivolge anche al regista del film Jon Favreaula, presente all'evento assieme a Beyoncé e il marito Jay-Z. Harry, elogiando le capacità della consorte, dice a Favreau: «Se qualcuno ha bisogno di un lavoro extra...». A quel punto è intervenuta Meghan scherzando: «Questo è davvero il motivo per cui siamo qui: per proporci!» Harry sta al gioco e dice «Tutto ma non Scar», riferendosi al malvagio zio di Simba che ha ordito un terribile complotto per prendere il posto del piccolo leoncino, figlio del re della foresta.

Qualche giorno fa, Ted Sarandos, Chief Content Officer di Netflix, ha ammesso che il gigante dello streaming sarebbe interessato a lavorare con i duchi di Sussex. Nulla osta ad un loro coinvolgimento, secondo i vertici di Netflix: Ted Sarandos, a capo dei contenuti, lo ha confermato alla Press Association durante un evento a Los Angeles. «Chi non sarebbe interessato? Si, certo», ha detto.

Il filmato potrebbe sollevare ulteriori domande sul momento esatto in cui la coppia ha deciso di dimettersi dal ruolo di Royals senior, se, come sembra, i due stavano già da qualche tempo considerando lavori alternativi. Le osservazioni di Harry all'evento sorprendono persino la moglie del signor Iger, Willow Bay, che chiede al marito di cosa stessero discutendo lui e Harry, pochi istanti dopo che il Principe rivolgendosi a Iger aveva detto: «Sai che (Meghan ndr.) fa la voce fuori campo?». E un Iger sorpreso risponde: «Oh davvero? Non lo sapevo». Harry a qual punto incalza: «È davvero interessata», spingendo Iger a commentare: «Ci piacerebbe provare».



Netflix chief says streaming giant would work with Prince Harry and Meghan Markle after royal split https://t.co/pw0kKNbI6F — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 gennaio 2020

Mentre il dialogo tra la Bay e il marito non è del tutto chiaro, il volto sorpreso della donna la dice lunga sull'imbrazzo che s'è creato nel gruppo.

Il video del Mail è stato ripreso dalle agenzie di stampa in tutto il mondo, con l'autore e commentatore canadese Mark Steyn che l'ha definito

il punto più basso della storia reale dall'abdicazione di Edoardo VIII

.

Meghan, nel frattempo, ha conservato il suo team di agenti e pubblicisti di Hollywood e, a quanto si dice, sta già discutendo dei futuri progetti nel mondo dello spettacolo. Il principe Harry ha firmato un accordo per una serie in sei parti su Apple TV che sta producendo con Oprah Winfrey e che si concentra sulla salute mentale.

