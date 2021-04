L'hanami, la spettacolare fioritura dei ciliegi in diretta streaming da Tokyo

Da Tokyo la poesia del ciliegi in fiore arriva fino in Italia. Un'esperimento possibile solo grazie all'inventiva e alla tecnologia. Per ammirare lo spettacolo dell'hanami quest’anno è possibile da qualsiasi angolo della capitale del Giappone e del mondo grazie ai livestream in diretta 24 ore su 24. A causa del Covid-19 molti degli eventi dedicati alla fioritura dei ciliegi stanno subendo modifiche o cancellazioni. Per trovare una soluzione alcuni canali online vengono in sostegno trasmettendo i panorami fioriti da alcune delle più iconiche location della città.

APPROFONDIMENTI GIAPPONE Hanami a Tokyo, lo spettacolo della fioritura dei ciliegi VIAGGI In Giappone fioriscono i ciliegi: è tempo di Hanami

Tra queste, l’immancabile Chidori-ga-fuchi, il sentiero che circonda per 700 metri il Palazzo Imperiale, può essere apprezzato grazie ad una telecamera fissa puntata verso uno degli scorci più famosi del luogo. Con ottocento alberi di ciliegio che formano una galleria rosa per 3,9 kilometri lungo il fiume Meguro, le sponde del Meguro-gawa sono un altro dei luoghi più famosi per ammirare i ciliegi in fiore a Tokyo e per passeggiare romanticamente. Si uniscono alla collezione delle visuali in streaming diverse celebri location per lo hanami, come il Parco di Ueno e il Tokyo Midtown Garden di Roppongi.

Seguendo la tradizione locale, lo hanami non è completo se non è accompagnato dal picnic sotto i ciliegi, tradizione popolarissima tra i giapponesi durante il periodo dello hanami. Per questo gli indirizzi più in della città offrono dolci ai sapori primaverili, tra cui l’immancabile fiore di ciliegio, il sakura. Il centro commerciale di Tokyo, Seibu Ikebukuro, organizza addirittura una fiera dedicata ai sakura sweets abbinati a prelibatezze di pasticceria occidentale come i mont blanc al fior di ciliegio o la sakura cherry mousse, ma anche di pasticceria tradizionale giapponese, come i manju a forma di fiore di ciliegio e i dorayaki alla marmellata di fagioli bianchi e foglia di sakura. Sempre nelle tinte del rosa ci sono la short cake alle fragole e i macaron alle rose della Satsuki Sweets Box, i nove mignon della pasticceria Satsuki dell’Hotel New Otani di Tokyo.

Ultimo aggiornamento: 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA