Russia, l'obiettivo è catturare Chasiv Yar entro il 9 maggio: cos'è la “città fortezza” e perché potrebbe cambiare le sorti della guerra

L’annuncio arriva dal comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi. «La massima leadership militare russa - afferma - ha incaricato le proprie truppe di catturare la città di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk, entro il 9 maggio», data in cui Mosca celebra la Giornata della vittoria contro la Germania nazista. Lo riporta Ukrinform. «Il nemico sta anche concentrando gli sforzi per sfondare le nostre difese a ovest di Bakhmut, uscire sul canale Siverskyi Donets - Donbas, catturare l’insediamento di Chasiv Yar e creare le condizioni per un’ulteriore avanzata all'agglomerato di Kramatorsk», è il messaggio di Syrsky. «Per rispondere adeguatamente alle azioni del nemico e rafforzare la difesa delle nostre truppe in questa direzione, sono state adottate misure per rafforzare significativamente le brigate con munizioni, droni e guerra elettronica», assicura il comandante in capo.

Città fortezza

Chasiv Yar si trova a ovest di Bakhmut, che le forze russe conquistarono nel maggio 2023 dopo mesi di aspri e sanguinosi combattimenti. La cattura di Chasiv Yar «consentirebbe alla Russia di attaccare la cintura ucraina di città fortezza significative sotto il profilo operativo», è la valutazione del think tank statunitense Institute for the study of war (Isw). Attualmente i russi sono posizionati nella periferia orientale di Chasiv Yar, segnalano gli analisti. Queste «città fortezza» si trovano in gran parte a ovest dell’attuale linea del fronte, serpeggiando da Sloviansk a Kramatorsk, poi più a sud fino a Druzhkivka e Kostiantynivka. La cattura di Chasiv Yar potrebbe aiutare la Russia a tagliare l’insediamento di Kostiantynivka, distante circa 12 chilometri, dalla linea del fronte, il che comprometterebbe la «spina dorsale della difesa dell’Ucraina» nella regione di Donetsk, sottolinea l’Isw.

Gli attacchi

Ora un nuovo passo avanti delle truppe di Vladimir Putin, favorite nelle loro operazioni dal «clima caldo e secco, che ha reso la maggior parte delle aree aperte del terreno accessibili ai carri armati». Nell’ultimo mese la Russia ha aumentato i suoi attacchi sul fronte orientale, ha spiegato Syrskyi. Aggiungendo in un post su Telegram che i combattimenti lungo questo tratto della linea del fronte si sono «significativamente aggravati negli ultimi giorni». L’8 aprile attacchi delle forze di Mosca a Chasiv Yar e Selydove hanno ucciso una persona e ne hanno ferite altre cinque, tra cui un’adolescente. Come riferito dalle autorità regionali, l’esercito russo ha bombardato la città di Chasiv Yar, situata circa dieci chilometri a ovest di Bakhmut, uccidendo una donna di 77 anni e danneggiando sei case, è il bollettino di Vadym Filashkin, governatore regionale. È stato colpito anche un condominio nella città di Selydove, dove cinque residenti tra cui una ragazza di 16 anni sono rimasti feriti, riporta l’ufficio del procuratore regionale.

Emergenza munizioni

La Russia sta «attaccando attivamente» vicino alla città di Lyman a Donetsk, a nord di Bakhmut, e lungo la linea a sud-ovest di Bakhmut, ha specificato Syrskyi. Verso la città di Pokrovsk, a sud-ovest di Bakhmut, Mosca sta utilizzando «dozzine» di carri armati e veicoli da combattimento di fanteria per cercare di sfondare le difese dell’Ucraina, è l’allarme del capo dell’esercito. «Le forze ucraine si sono difese con successo dai precedenti tentativi offensivi russi di questo tipo a livello operativo, quando disponevano delle risorse che gli Stati Uniti attualmente trattengono», lo scenario tracciato dall’Isw. «Le forze ucraine attualmente lottano con significative carenze sia di proiettili di artiglieria sia di mezzi di difesa aerea, entrambi componenti critici della loro difesa, e le forze russe stanno sfruttando queste carenze e il miglioramento delle condizioni meteorologiche», è la valutazione del think tank. Oleksandr Syrsky avverte che la situazione sul fronte del Donbass si è «notevolmente deteriorata» per effetto della pressione militare russa. Syrsky ha anche riferito che, data l’inferiorità di armamenti e munizioni, le forze ucraine si stanno attrezzando per perfezionare la guerra elettronica e la tecnologia sul fronte.