Stupratore seriale si dichiara trasgender: viene messo in carcere femminile dove aggredisce altre due donne

Un prigioniero transgender ha aggredito sessualmente due detenute mentre era in attesta dell'intervento chirurgico che lo avrebbe fatto diventare donna. Si trovava in una prigione femminile ed è stato condannato all'ergastolo. Karen White è nato un uomo ma, dopo aver commesso una serie di aggressioni sessuali, è stato messo nella prigione femminile New Hall in Inghilterra dopo essersi identificato come donna. Mentre era lì, White ha aggredito sessualmente due detenute. White - che ora è stato trasferito nella prigione maschile di Leeds - è stato condannato all'ergastolo. La Crown Court di Leeds ha sentito che il 52enne, descritto come un "pericolo" per donne e bambini, ha dichiarato di essere trasgender ed essere messo in una prigione femminile per entrare in contatto con donne vulnerabili. White ha precedenti condanne per aggressione indecente, esposizione indecente e grave indecenza che coinvolgono bambini, violenza e disonestà. La campagna di attacchi sessuali è iniziata quando era conosciuto come Stephen Wood e viveva a Manchester.

Ma a White è stato permesso di vivere in un carcere femminile mentre era in custodia cautelare nel 2017 e ha condotto i due attacchi sessuali alle detenute tra settembre e ottobre dell'anno scorso. L'uomo, che indossava una camicetta fantasia e occhiali con i capelli biondi lunghi fino alle spalle, è stato incarcerato per due capi di stupro, i due assalti sessuali in prigione e un reato di ferimento. Non è chiaro se la sentenza sarà scontata in un carcere maschile o femminile, ma White deve trascorrere almeno nove anni e mezzo dietro le sbarre prima che si possa prendere in considerazione la libertà condizionale. Passando alla pena, il giudice Christopher Batty ha detto all'imputato:

Sei un predatore e molto manipolativo e, secondo me, sei un pericolo. Lei rappresenta un rischio significativo per i bambini, le donne e il pubblico in generale

.

Il procuratore, Christofer Dunn ha detto alla corte che White è stato arrestato per la prima volta dopo aver attaccato un vicino di 66 anni con un coltello da bistecca a Mytholmroyde, nel West Yorkshire, lo scorso 15 agosto. La vittima è stata accusata di avere un approccio sessuale con White prima di essere pugnalata con il coltello. White ha detto alla donna: "Ti ucciderò" durante il violento attacco. Mentre era in custodia cautelare a New Hall, White ha iniziato il riallineamento di genere, indossando una parrucca, un trucco e un seno falso. Mentre era lì, un incidente si è verificato in coda per i detenuti per ottenere farmaci il 13 settembre dell'anno scorso. Il procuratore Mr Dunn ha dichiarato:

Il denunciante, durante l'attesa, ha sentito qualcosa di duro da premere contro la schiena. Si girò e vide che l'imputato stava lì. Poteva vedere il pene sporgere dalla cima dei suoi pantaloni, coperto dai suoi calzamaglia

.



La questione è stata poi segnalata alla polizia e un'altra aggressione è venuto alla luce. Un altra detenuta ha raccontato di essere stata nel seminario della prigione con White mentre l'imputato stava facendo "commenti sessuali inappropriati": l'uomo afferrò la mano della donna e la mise sul petto dell'imputato con le parole: "Oh guarda, non sono vere." White ha ammesso entrambi i reati di violenza sessuale. Mentre era in prigione, White aveva scritto a una vittima che aveva precedentemente violentato, ma che all'epoca non era stata segnalata alla polizia. Successivamente si è rivolta alle autorità carcerarie e la polizia ha iniziato a indagare.

