Giovedì 19 Gennaio 2023, 08:40

Luce verde dalla Commissione europea a un regime di aiuti di Stato francese del valore di 215 milioni di euro per mitigare le conseguenze economiche della cessazione dell’uso del glifosato, una sostanza attiva usata in agricoltura come erbicida, da parte delle aziende agricole nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.