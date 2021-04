Germania verso il lockdown: «Troppi in terapia intensiva, sistema sanitario rischia di finire sotto pressione»

Germania verso un nuovo lockdown, che potrebbe essere breve: «Troppi in terapia intensiva, sistema sanitario rischia di finire sotto pressione». Lo ha detto la portavoce di Angela Merkel, Ulrike Demmer, in conferenza stampa a Berlino: «Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapia intensive per Covid cresce troppo velocemente. Un lockdown breve sarebbe auspicabile. Ieri - ha aggiunto Demmer - il ministro della Sanità ha spiegato che il numero dei pazienti in terapia intensiva è aumentato del 5% in un giorno. Questo mostra che il sistema sanitario rischia di finire sotto pressione». Demmer ha sottolineato che sulle misure ci sono colloqui in corso.

Ultimo aggiornamento: 13:20

