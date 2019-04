Germania, ancora un aereo di Stato in panne

Ancora problemi tecnici per gli aerei di stato tedeschi: il ministro federale delle Finanze, Olaf Scholz, si è visto oggi costretto a cambiare volo e prendere un aereo più piccolo, un A321 per recarsi a Washington per la riunione semestrale del FMI perché il velivolo che era stato predisposto - l'A340 Konrad Adenauer delle Forze Aeree tedesche - ha avuto problemi tecnici. Gli aerei del governo tedesco hanno subito ripetuti problemi tecnici nel corso degli ultimi mesi. Lo scorso novembre Angela Merkel è arrivata in ritardo al G20 di Buenos Aires, saltando l'incontro con Trump, per problemi tecnici al sistema elettronico dell'aereo di Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA