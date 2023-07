Gemelle identiche condividono anche il fidanzato: «Ora vogliamo restare incinte insieme»

Gemelle identiche che condividono ogni momento insieme hanno raccontato di condividere anche... il fidanzato. In un episodio di Extreme Sisters, Anna e Lucy DeCinque affermano di essere le gemelle più uguali al mondo: non solo fisicamente, dove la somiglianza in effetti è incredibile. Ma anche per lo stile di vita. La coppia di 35 anni mangia allo stesso modo, negli stessi tempi, dove allo stesso modo e fanno la doccia insieme.

Le gemelle uguali condividono anche il fidanzato

Ma non solo: hanno subìto gli stessi interventi di chirurgia estetica, indossano gli stessi vestiti per limitare la quantità di differenze tra i due. Ora le sorelle stanno cercando di assicurarsi che il loro fidanzato, Ben, le metta incinte entrambe contemporaneamente. Anna e Lucy parlano all'unisono e colgono ogni occasione per completare reciprocamente le frasi. «Pensiamo di essere una sola persona», dicono sempre agli amici.

Due gemelle australiane: «Amiamo lo stesso uomo. Il sesso? Facciamo a turno»

Il rapporto con il fidanzato

Le due hanno iniziato a vedere il loro Ben 11 anni fa, quando ha iniziato a inviare messaggi a entrambe separatamente.

Hanno accettato di uscire con lui nel momento in cui lui non ha posto veti. «Condividere un ragazzo per noi significa che possiamo stare insieme tutto il tempo - ha detto Anna - Non c'è gelosia in questa relazione. Se Ben bacia Anna, bacerà me subito dopo», ha spiegato Lucy. Hanno anche rivelato come entrano in intimità con il loro fidanzato: «Ben a modo suo soddisferà entrambe». L'ostacolo più grande? Le leggi sul matrimonio in Australia. «Ciò che ci trattiene è che non puoi sposare due persone», ha detto Ben.

La gravidanza in contemporanea

Le gemelle hanno scioccato i telespettatori britannici del programma This Morning di ITV a febbraio dopo aver rivelato le loro intenzioni di portare in grembo il figlio di Ben allo stesso tempo. «Non possiamo vivere l'una senza l'altra, non possiamo stare separate... Se è possibile, vorremmo essere incinte insieme. È così che scegliamo di vivere la nostra vita e siamo felici».