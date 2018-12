Anna e Lucy, gemelle innamorate da 6 anni dello stesso uomo: «Ora vogliamo sposarlo»

Due gemelle australiane, considerate le più identiche al mondo, vogliono sposarsi con lo stesso uomo. Unite in tutto e per tutto ora hanno questo obiettivo, sfidare la legge e unirsi in matrimonio con un ragazzo con cui sono fidanzate da almeno sei anni. "Ma non sarebbe legale", per questo hanno chiesto al governo di modificare la legge. Anna e Lucy DeCinque, 33 anni, hanno fatto appello attraverso i social media per permettere loro di fare questo passo con Ben Berne, riporta il sito web Standard Media. "Abbiamo un partner, Ben, e vorremmo sposarlo, ma la legge in Australia dice che non possiamo, quindi cosa facciamo?", hanno spiegato al canale televisivo Hughes, pochi giorni fa. "Abbiamo un problema unico, vogliamo sposarci con un unico uomo. Ben ci tratta nello stesso modo e noi siamo felici così".



Il videoappello delle gemelle ha scatenato le più sbariate reazioni sul web. Ben, che viveva a 40 minuti di auto da Perth, dove abitano Anna e Lucy, nel 2017 si è trasferito con la madre a casa loro. "Viviamo tutti insieme". Mentre l'Australia proibisce la poligamia ai sensi del Marriage Act del 1961, loro insistono sul fatto che hanno da sempre pensato di sposare Ben e di unirsi per sempre legalmente con lui. "Supereremo ogni ostacolo: è la nostra battaglia. Con l'amore vinceremo".



Le due sorelle, praticamente due gocce d'acqua, condividono davvero tutto: dal cibo al numero di cellulare. Ed ora, si sono prefissate un altro obiettivo da raggiungere insieme: «Sposare Ben ed avere un figlio con lui». Anna e Lucy sono diventate famose partecipando ad un programma televisivo in Giappone dove è stato decretato che le due ragazze erano le più simili al mondo. Come se non bastasse hanno speso oltre 165mila euro in chirurgia estetica per eliminare piccole differenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA