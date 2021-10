Gabby Petito, trovati resti umani vicino agli oggetti del fidanzato

Giovedì 21 Ottobre 2021, 00:51

Resti umani e il cadavere di un cane sono stati rinvenuti in Florida, nell'area di Tampa, non lontano da dove erano stati trovati oggetti appartenenti a Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito, la 22enne influencer scomparsa a fine agosto mentre stava facendo un viaggio 'on the road' per l'America con il fidanzato e trovata strangolata in Wyoming. Lo ha reso noto l'Fbi. In corso gli esami per verificare l'identità del cadavere.

Gabby Petito, tra gli oggetti uno zainetto e un block notes

Tra gli oggetti trovati al di fuori di un sentiero del Myakkahatchee Creek Environmental Park e, sembra, appartenenti a Brian Laundrie, ci sono uno zainetto e un block notes, hanno spiegato gli investigatori. Un medico legale è sul posto per gli accertamenti del caso.