«Franky Zapata troppo rumoroso e inquinante»: abbattuto l'uomo volante, pioggia di denunce dei vicini

Rumoroso e inquinante, sarà pure un eroe nazionale, ma i suoi vicini ormai lo odiano. E lo odiano così tanto da denunciarlo. E' questa la parabola di Franky Zapata, l'uomo volante, un mito per i francesi quando vola sul suo Flyboard Air con il quale ad agosto ha attraversato la Manica: sono infatti numerose le denunce nei confronti dell'«uomo volante», che ha ottenuto i permessi di testare il suo Flyboard Air dalla primavera 2018.

L'impresa straordinaria di Franky Zapata: l'uomo volante trasvola la Manica



Secondo la radio France Info, fra Zapata e i vicini è guerra a Sausset-les-Pins, nelle Bouches-du-Rhone, la regione di Marsiglia. France Info ha intervistato alcuni dei querelanti, fra cui Carole, una donna che - rientrando una sera in casa - è stata colpita da «una puzza spaventosa» di kerosene: «lo hanno autorizzato a provare il congegno», la informa una vicina. Il problema è che i test avvengono su un terreno situato a non più di 100 metri dalle prime case, vicino a una spiaggia e ad un asilo.

Non solo: il famigerato Flyboard fa un rumore terribile, «sembra un aereo che vola attorno alle nostre case», continua Carole. Ultimo fastidio: la curiosità degli automobilisti di passaggio, che vedendo l'uomo volante si fermano in mezzo alla strada e creano ingorghi. Per ora la posizione di Zapata sembra inattaccabile, i suoi permessi concessi dal prefetto e convalidati dal Comune sono un dato di fatto e - dopo le prime denunce - sono stati anche rivisti e corretti per cercare di evitare le molestie lamentate.

Ultima concessione dell'«uomo volante» è stata la promessa di non volare di domenica e prefestivi, di non decollare prima delle 10 del mattino, né all'ora di pranzo e siesta, da mezzogiorno alle 15. La sera, stop alle 18:30. Le regole gli vietano, inoltre, di sorvolare la spiaggia e i bagnanti e di allenarsi per più di un'ora e mezzo senza interruzioni. Gli alterchi non mancano e un vicino che ha protestato lamenta di essere stato minacciato da Zapata, che l'ha trattato male e gli avrebbe detto «te la faccio pagare». Il sindaco del paese, Bruno Chaix, lo difende a spada tratta: «i servizi dello stato ci dicono che è importante farlo allenare. E l'uomo volante è l'orgoglio di Sausset-les-Pins».

© RIPRODUZIONE RISERVATA