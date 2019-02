Il dramma di una mamma, il figlio muore a 12 anni: ucciso in un incidente come accadde al papà e al patrigno

Ultimo aggiornamento: 18:24

Una. L'ultimo è lache non gli ha dato scampo., papà del piccolo, sempre in un incidente., patrigno di Taylor, in seguito a uno schianto in moto. Katie Jo Tolley, questo il nome della donna, dovrà quindi affrontare la sua vita con il dolore ad accompagnarla.«Come tutti sanno che questa mattina Katie Jo Tolley ha perso il suo bambino, che è il peggior incubo dei genitori. Completamente devastato per la famiglia che sta attraversando questo dolore per la terza volta dopo che il padre di Taylor è morto in un incidente d'auto 11 anni fa, e il suo patrigno è morto 6 mesi fa in un incidente in moto», scrive un amico della donna su unacreata per darle sostegno.Il piccolo Taylormentre attraversava la strada a Bridlington, una cittadina dell'East Riding of Yorkshire, in Inghilterra. Ferito gravemente alla testa è stato trasportato in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare.