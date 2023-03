Evan Gershkovich, chi è il giornalista americano arrestato in Russia. L'ultimo articolo: «L'economia di Mosca sta crollando»

Evan Gershkovich, giornalista americano del Wall Street Journal, è stato arrestato in Russia, a Ekaterinburg. Lo riferisce Interfax, citando un comunicato dei servizi d'intelligence interni Fsb (Servizio di sicurezza federale). Il reporter è accusato di spionaggio e, più precisamente, di aver raccolto informazioni coperte da «segreto di stato» sull'industria militare russa. Rischia 20 anni di carcere. I servizi segreti russi affermano che «su istruzione degli Stati Uniti» il giornalista «stava raccogliendo informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale russo, che rappresentano un segreto di Stato».

Chi è Evan Gershkovich

Gershkovich, corrispondente per il WSJ in Russia, Ucraina e Paesi dell'ex Unione Sovietica, ha lavorato in precedenza per France Presse, Moscow Times e New York Times. Classe 1991 (32 anni), il reporter era regolarmente accreditato presso il ministero degli Esteri.

Nel suo ultimo articolo, pubblicato il 28 marzo e intitolato «L'economia della Russia sta iniziando a crollare», il giornalista afferma che a Mosca «gli investimenti sono in calo, la manodopera scarseggia, il budget è ridotto», riportando le parole di un oligarca secondo cui «l'anno prossimo non ci saranno più soldi»,