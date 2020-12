Petroliera colpita da nave bomba nel Mar Rosso: è terrorismo per l'Arabia Saudita

È terrorismo. Lo dicono le autorità dell'Arabia saudita. L'esplosione della petroliera nel Mar Rosso stamattina sarebbe un atto di terrorismo.

Le autorità saudite affermano che la petrolifera danneggiata nelle ultime ore nel Mar Rosso è stata colpita da una non meglio precisata imbarcazione-bomba in un «attentato terroristico». A dirlo è una fonte del ministero dell'energia saudita citato dall'agenzia governativa saudita Spa. Secondo la fonte, l'attacco ha provocato un incendio e danni alla petrolifera, ma nessuna vittima.

Suudi Arabistan'da petrol tankerinde patlama 🔹Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama olduğu belirtildi. pic.twitter.com/3Mph7nldhj — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 14, 2020

L'esplosione ha colpito una petroliera al largo della città di Gedda in quello che sembra essere un nuovo attacco alle infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita. L'armatore Hafnia, che ha sede a Singapore, ha reso noto che la petroliera BW Rhine è stata colpita da una fonte esterna mentre scaricava a Jeddah, senza dare ulteriori spiegazioni sull'origine dell'esplosione.

La nave ha riportato danni allo scafo e non è escluso un versamento di petrolio in mare, ha precisato Hafnia. Negli ultimi mesi i ribelli Huthi del vicino Yemen hanno intensificato gli attacchi contro il regno saudita come rappresaglia per il sostegno militare fornito da Ryad al Governo yemenita.

