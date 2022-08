Ucraina, il momento in cui l'esercito di Kiev colpisce due mezzi corazzati russi individuati dai droni

Da qualche tempo pare che l'avanzata russa in Ucraina, pur avendo concentrato le forze d'attacco solo in Donbass e nel sud del Paese, sia in una fase di stallo. Tanto che le truppe ucraine guadagnano sempre più terreno e abbattono sempre più obiettivi, grazie anche ai lanciarazzi Himars, forniti dagli americani.

Un nuovo video diffuso sul web mostra come due veicoli corazzati Tigr-M IMV russi vengano colpiti dalle forze ucraine nell'est del paese. Nelle immagini è possibile vedere militari russi intorno ai due veicoli prima di essere colpiti. I veicoli corazzati non erano mimetizzati, motivo per cui si erano resi un facile bersaglio da individuare per i droni militari delle forze armate ucraine.

#Ukraine: Two Russian Tigr-M IMV were hit by Ukrainian fire in the East- some damage is likely but the extent is unclear. pic.twitter.com/rHNglD2rvO — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 23, 2022

