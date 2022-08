Ucraina, Zelensky: «Torneremo nel Donbass e in Crimea». Mattarella: «Mosca brutale». Colpi di mortaio su Zaporizhzhia

«Il Donbass è Ucraina. E vi faremo ritorno, qualunque sia il percorso. La Crimea è Ucraina. E vi faremo ritorno. Qualunque sia il percorso. Non volete che i vostri soldati muoiano? Liberate le nostre terre. Non volete che le vostri madri piangano? Liberate le nostre terre. Queste sono le nostre condizioni semplici e chiare. Combatteremo fino alla fine, senza nessuna concessione o compromesso». Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso in occasione della Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina.

Le truppe russe nel frattempo hanno colpito di nuovo Zaporizhzhia. Lo ha riferito il segretario del consiglio comunale Anatoly Kurtev. «Verso le quattro del mattino - ha scritto su Telegram - il nemico ha attaccato un'infrastruttura in città. Sono in corso le operazioni per capire l'entità dei danni e l'eventuale numero di vittime». Kurtev ha poi esortato i residenti della città a recarsi nei centri di accoglienza più vicini.

Ucraina, l'ambasciatore a Roma. «Obbligati a vincere la guerra, il processo farsa agli Azov sarà la nostra linea rossa»

Ucraina, gli Stati Uniti verso nuovo pacchetto di aiuti di 3 miliardi. Zelensky: «Vinceremo riconquistando la Crimea»

IL MESSAGGIO DI MATTARELLA - «Nella ricorrenza della Festa Nazionale, desidero rinnovare, in quest'ora così drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l'espressione più convinta di solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all' Ucraina, impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione Russa, contro la quale legittimamente resiste». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a inviato al Presidente dell' Ucraina, Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy. «L'Italia sostiene fermamente l'integrità territoriale, la sovranità, l'indipendenza e la libertà del suo Paese, e ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo ucraino anche sotto il profilo umanitario e della ricostruzione». «Va affermata ancora una volta la necessità di una immediata cessazione delle ostilità per l'avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l'Ucraina. Auspico che le già intense relazioni tra Kiev e Roma possano trovare ulteriore slancio in tutti i settori di mutuo interesse, grazie anche al contributo di una comunità ucraina in Italia integrata e attiva». Il cammino dell' Ucraina verso la piena integrazione nella famiglia europea rappresenta il rafforzamento di una cornice di fondamentale rilevanza. L'Italia continuerà a contribuire a tale processo, sostenendo gli sforzi verso il raggiungimento di tale traguardo. Con sentimenti di sincera amicizia, rinnovo fervidi auguri di pace, sicurezza e benessere per la sua persona e per tutto il popolo ucraino».

Il Papa alla fine dell'udienza generale ha pregato per l'Ucraina, per «tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia».