Emily Hand, la bambina ritenuta morta è viva e in ostaggio di Hamas. Il padre: «Sono scioccato»

Emily Hand, una bambina di 8 anni che si riteneva fosse stata uccisa nell'assalto di Hamas al kibbutz Beeri del 7 ottobre, è invece viva e tenuta in ostaggio a Gaza. La famiglia è stata informata dalle autorità israeliane cinque giorni fa, come riferisce Channel 12. Emily ha anche la cittadinanza irlandese. Nello studio televisivo dell'emittente, Natalie, la sorella di Emily, ha provato a parlare con la piccola, guardando direttamente nella telecamera: «Voglio dirti che stiamo facendo di tutto per riportarti a casa. Sappiamo che sei tenuta in ostaggio. Ti amiamo tanto e ci manchi».

Israele, modella nascosta sotto il corpo del fidanzato per sfuggire al massacro di Hamas al rave: il racconto di Noam

Il padre: «Sono scioccato»

«Sorpreso, scioccato, non completamente felice. Felice lo sarò solo quando potrà tornare da noi, spero presto». Così Thomas Hand confida ad Adnkronos i suoi sentimenti dopo essere stato informato dalle autorità israeliane che sua figlia Emily, 8 anni, è viva e si trova nella Striscia di Gaza, rapita da Hamas.