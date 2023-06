Israele, luoghi di culto cattolici presi di mira da ebrei ultra-ortodossi, clima tesissimo persino sul Monte Carmelo ad Haifa

La Chiesa cattolica in Israele è davvero preoccupata per i continui tentativi di creare tensioni da parte degli ebrei ortodossi. Un fenomeno che viaggia sottotraccia sfociando periodicamente in episodi apparentemente isolati tra loro ma se analizzati nel complesso sembra affiorare un filo rosso che li lega tutti. L'ultimo episodio è avvenuto ad Haifa dopo che un gruppo ebraico ultra ortodosso ha proclamato il monastero di Stella Maris sul Monte Carmelo un luogo in cui fu sepolto un profeta biblico ebreo, ovviamente rivendicandone l'utilizzo e generando tensioni con la comunità locale. Una provocazione evidente, considerando che il monastero che sorge sul monte Carmelo, sulle alture della città di Haifa, nell'alta Galilea venne fondato all'epoca bizantina e già incluso nella liturgia cristiana. Nel XII secolo la struttura venne poi fortificata dai crociati per ospitare l'Ordine Carmelitano, fondato da un gruppo di eremiti guidati da San Broccardo.

La stampa israeliana stamattina rende noto che centinaia di membri della comunità cristiana di Haifa sono scesi in strada per protestare contro l'arrivo di membri di una setta ebraica guidata da un estremista pregiudicato, Eliezer Berland, che dirige una Yeshiva a Gerusalemme.

La comunità cattolica ha chiesto alla polizia di impedire al gruppo ebraico di entrare nel sito, sottolineando che questo ennesimo episodio serviva solo per diffondere odio e seminare zizzania e che certamente con i governi precedenti nessuno avrebbe osato a tanto.

Chiamando così in causa il governo di Netanhyau.

Gli attacchi contro i cristiani da parte di estremisti ebrei ortodossi sono aumentati negli ultimi mesi, soprattutto a Gerusalemme, compreso gli incendi dolosi che si sono ripetuti numerosi negli ultimi dieci anni.