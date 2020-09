Spagna, donna picchiata e violentata in pieno giorno: Choc sulla spiaggia per nudisti

Aggressione e violenza sessuale in pieno giorno. Choc in Spagna dove una donna di 52 anni è stata picchiata mentre stava prendendo il sole in una spiaggia per nudisti in una baia di Bolnuevo a Mazarròn, nella regione della Murcia, nel sud della penisola iberica.

L'episodio risale allo scorso 29 agosto, ed è avvenuto a mezzogiorno. La vittima è stata trasferita in ospedale dove ha riportato diverse ferite. La polizia spagnola sta ancora cercando l'aggressore. Secondo la donna, l'aggressore la avrebbe prima picchiata e poi portata sugli scogli dove l'ha violentata. A prestare il primo soccorso alla donna è stata una coppia che passeggiava su quel lato della spiaggia. A quel punto l'uomo, sulla trentina, ha colto l'occasione per scappare, prendendo anche la borsetta e il cellulare.

Ultimo aggiornamento: 17:23

