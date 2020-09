Covid, nudi ma con la mascherina: focolaio nell'Oasi naturista di Cap d'Adge

E’ una delle mete gettonate del naturismo europeo: Cap d’Agde, in Francia. La sua stagione è segnata dal Covid-19: il 30% degli 800 naturisti controllati dalle autorità sanitarie francesi è positivo. Un tasso superiore a quattro volte rispetto a quello delle zone circostanti.



Nudisti con mascherina

L’area è particolarmente nota per la possibilità di praticare la vita senza vestiti. Lì ha sede il «Village naturiste», un resort isolato con circa 12 club per scambisti, saune e discoteche erotiche. Anche lì, seppur nudi, vige la regola di indossare la mascherina. Secondo quanto riporta la Bbc, capitano gli scambi e questi potrebbero aver inciso sulla diffusione del virus.

«Tutti sono in stretto contatto per tutto il giorno, e sono ovviamente nudi - spiega una coppia di scambisti all’emittente britannica - Sappiamo tutti perché siamo qui. Ci sono molti altri campi nudisti per famiglie, altrove lungo la costa, ma senza i sexy club».

In media, durante l’estate, nel pre-Covid, il villaggio arrivava anche a picchi di 45.000 persone al giorno. Oggi i numeri sono ben diversi. A fine agosto due dipendenti di un hotel sono risultati positivi. Una festa fatta in terrazza, con regole di distanziamento sociale dimenticate, avrebbe fatto il resto.

