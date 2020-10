Hope Hicks, chi è la collaboratrice di Trump positiva al Covid. Un passato alla Fox e quelle "piccole bugie" raccontate al presidente

Hope Hick, la collaboratrice di Donald Trump risultata positiva al Coronavirus prima che lo fossero anche il presidente e la first lady Melania, ha i sintomi del Covid e secondo la stampa internazionale «sta molto male». La consigliera della Casa Bianca era tornata lo scorso gennaio a lavorare a stretto contatto con Trump e suo genero, Jared Kushner, dopo un periodo di allontanamento in cui aveva lavorato alla Fox Corp. Il tycoon, non appena ha saputo della positivià della sua collaboratrice ha pubblicato un tweet in cui ha confermato di «aver trascorso molto tempo insieme a Hope ( Hicks), e lo sa anche la first lady». La 31enne originaria del Connecticut ha accompagnato Trump e Melania a Cleveland per il dibattito contro il candidato dem Joe Biden ed è entrata in contatto anche con altri membri dello staff di Trump tra cui lo stesso Kushner, Dan Scavino e Nicholas Luna, saliti tutti a bordo del Marine One, l'elicottero presidenziale senza indossare la mascherina.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Il momento del contagio probabilmente risale a mercoledì scorso, quando Hope Hicks ha cominciato a sviluppare i primi sintomi. Secondo gli esperti consultati dalla, quello è il momento in cui si risulta più contagiosi. Sempre la Cnn afferma che un gruppo di funzionari della Casa Bianca sapesse della positività della consigliera del presidente già dal giorno dopo, ma non ha impedito che Trump continuasse la sua campagna elettorale in New Jersey e che l'addetto stampa della Casa Bianca (entrato anche lui in contatto con la Hicks) tenesse una conferenza con i media senza mascherina.

Hope Hicks, il suo ruolo alla Casa Bianca

Hope Hicks è la consigliera della Casa Bianca di più alto grado ad aver contratto il Covid. Prima di lei si erano ammalate, a maggio la portavoce di Pence, Katie Miller, e la responsabile della tesoreria della campagna, oltre che compagna di Donald Jr Trump, a luglio.

La 31enne ora fa capo a Jared Kushner, consigliere senior (e genero) del presidente Trump. Il nuovo titolo di Hicks, secondo il New York Times , è "consigliere del presidente" ma non tutte le funzioni della sua attuale posizione sono chiare, sembra che abbia continuato a essere coinvolta nella strategia di comunicazione di Trump e nella sua campagna di rielezione. Nonostante abbia contribuito a dettare alcuni dei tweet presidenziali, la Hicks non ha un profilo Twitter.

Hicks è stata interrogata per nove ore nel corso delle indagini sull'ingerenza della Russia nelle elezioni del 2016 e sui contatti tra la campagna di Trump e la Russia. Ha ammesso di aver occasionalmente detto "piccole bugie" per Trump, ma ha detto di non aver mentito su nulla di rilevante per le indagini sulla Russia.

Il 29 marzo 2018 la Hicks si è dimessa dal suo incarico di capo ufficio stampa di Trump per passare alla guida dell'ufficio pubbliche relazioni della Fox Corporation, dove ha lavorato sotto la guida del figlio del magnate delle telecomunicazioni Rupert Murdoch. Ovunque abbia lavorato ha lasciato un buon ricordo di sè: «Non c'è nessuno più dedito all'attuazione dell'agenda del presidente Trump di Hope Hicks», ha detto Kushner in una dichiarazione al Times nel febbraio 2020 quando è tornata nello staff del presidente. «Siamo entusiasti di riaverla in squadra».



