Egitto, chiede il divorzio dal marito perché «porta sfortuna»: ecco cosa le è successo

«Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male». Questa frase di Edoardo De Filippo racchiude tutto il concetto della superstizione stessa e delle credenze popolari. Così è stato all’inizio anche il pensiero di una giovane donna in Egitto, Layla (il nome è di fantasia) anche se dopo il matrimonio, durato appena otto mesi, ha iniziato a credere che il marito portasse sfortuna. «Quando accadevano cose strane allontanavo il pensiero, non volevo crederci». Tutto ha avuto inizio il giorno del loro matrimonio. «In realtà in quel momento pensavo si trattasse di un incidente. Insomma, un caso. Durante la festa era scoppiato un corto circuito che ha rovinato il giorno più bello», racconta Layla. Con il passar delle settimane però i fatti “strani” aumentavano «le cose si rompevano da sole, altre accadevano senza un senso».«Un giorno ho comprato un vestito bellissimo, era costoso, ho aspettato che il prezzo fosse più basso. Tornata a casa l’ho fatto vedere a lui, ha detto che sarebbe stato perfetto per me. Il giorno dopo l’ho indossato e si è praticamente rotto in più parti, in maniera stranissima, tanto da doverlo buttare. Ma questi sono solo piccoli esempi». Layla oggi ha chiesto il divorzio e nelle motivazioni ha allegato tutti quegli strani incidenti. «Non avrei mai pensato di arrivare a questo, ma continuare così sarebbe stato peggio». Un susseguirsi di episodi che ha portato la donna ormai spaventata a prendere questa decisione «quando ci siamo fidanzati qualcuno mi aveva messo in guardia, ma io ho pesato che fosse solo l’ignoranza a farli parlare...e invece non era così».La storia di Layla e del marito ricorda il famoso film “Per sfortuna che ci sei” del regista Nicolas Cuche. In questo caso anche Julien Monnier ha un serio problema. L’uomo è uno stimato psicologo familiare, ma non riesce a tenersi stretta una donna per più di due settimane poiché tutte coloro che lo frequentano iniziano a subire strani incidenti. Julien porta sfortuna alle donne con cui esce e la situazione si perpetuerà finché il giovane non troverà la sua anima gemella.