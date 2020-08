Spinge la paziente depressa a fare sesso con suo marito mentre lei guarda: psichiatra multata

Multa da 25mila dollari per una psichiatra australiana che ha dato a una paziente uno strano consiglio per superare la depressione e i suoi problemi con il sesso. Le ha "prescritto" un rapporto intimo con suo marito e in sua presenza e poi ha preso il suo posto mostrandole il modo corretto. La donna aveva lavorato come ragazza alla pari per la coppia, ma era a tutti gli effetti una sua paziente perché la psichiatra le prescriveva dei farmaci.

Provini a luci rosse: regista arrestato

Professoressa fa sesso con l'alunno 14enne, i messaggini hot letti dalla madre di lui





Il tribunale

Secondo il tribunale del Queensland, la dottoressa «considerava le sue azioni semplicemente come aiutare un amico e non come attività professionale, ma avrebbe dovuto trattarla come una paziente». Come sottolinea il Daily Mail, oltre alla multa, il tribunale ha previsto anche delle limitazioni per il suo studio e ha imposto alla dona di consultare a sua volta uno psichiatra.

La singolare “cura” sta facendo il giro del web. La psichiatra ha spinto la donna e il marito ad avere rapporti sessuali pretendendo di fare da osservatrice. Ha spacciato il sesso come rimedio contro l'ansia in camera da letto e poi ha costretto la donna ad assistere all'amplesso tra lei e il consorte. Tutto questo le è costato una sanzione pecuniara notevole.

Ultimo aggiornamento: 15 Agosto, 07:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA