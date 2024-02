Scandalo in Danimarca: deputato di 28 anni difende la sua relazione con una quindicenne. «Ci amiamo»

È stato definito pedofilo, gli hanno sputato addosso la macchina è stato estromesso dal partito e gli è stato consigliato di porre fine alla relazione con la sua ragazza. Ma lo scandalo non lo ha fermato. La vicenda che ha scosso la Danimarca era esplosa nel novembre scorso ma ieri un deputato danese di 28 anni è tornato in Parlamento e ha difeso la sua relazione con una ragazza di 15 anni. «Posso dirti che io e la mia ragazza abbiamo un buon rapporto. Ci va bene e ci amiamo», ha detto Mike Fonseca alla stampa, ammettendo di “capire” che il loro legame possa essere sorprendente.

Mike Fonseca era stato escluso dal suo partito di centrodestra al governo. Entrato in congedo per malattia subito dopo che il caso era esploso in seguito alle rivelazioni della stampa, Fonseca – un ex vigile del fuoco e infermiere che ricopriva il ruolo di portavoce per la cultura e gli affari interni del governo danese – è tornato ora in Parlamento come indipendente dopo che nessuno dei partiti di maggioranza – da Venstre a Liberal Alliance fino al Partito popolare danese - lo ha voluto accogliere nelle sue fila.

Miss Giappone si "dimette", l'ucraina Karolina Shiino confessa: «Ho mentito»

«Una relazione totalmente incompatibile con un politico dei Moderati. Lars Løkke Rasmussen. «Non possiamo avere parlamentari che hanno relazioni sessuali regolari con minori».

In Danimarca l’età del consenso è stabilita a 15 anni (così come quella della responsabilità penale). Nel resto dell’Europa si va da un minimo di 14 anni, come avviene in Italia, a un massimo di 18, come a Malta, passando per Paesi nei quali è 16, come il Belgio, o 17, come l’Irlanda. Da non confondersi con la maggiore età, che anche in Danimarca è 18 anni, l’età del consenso è quella sopra la quale una persona è considerata in grado di acconsentire a un rapporto sessuale. «Anche l’età della responsabilità penale è fissata a 15 anni, il che significa che puoi essere ritenuto responsabile delle tue decisioni e delle tue scelte quando hai 15 anni», ha sostenuto il deputato in un articolo pubblicato sul quotidiano online Altinget. «Mi permetto quindi di considerare le persone tra i 15 e i 17 anni sufficientemente mature per fare scelte importanti», ha aggiunto Fonseca . E poi spiega quella che sarebbe la natura del loro rapporto. «Ci amiamo. Non abbiamo fatto del male a nessuno. Le regole diventano stranamente irrilevanti quando una coppia si ama. Può sembrare strano. Ma l'amore non segue le regole, l'amore è cieco».

Il principe Christian di Danimarca ruba la scena all'esordio reale: chi è il nuovo rampollo più ambito d'Europa, primogenito di Frederik e Mary

Fonseca ha negato le accuse della stampa secondo le quali avrebbe conosciuto la ragazza quando lei frequentava la terza media. La famiglia della giovane, sostiene la stampa danese, sarebbe a conoscenza della relazione e la sosterrebbe.

L’identità dell’adolescente non è stata rivelata ma la deputata ha affermato di aver ottenuto il consenso dei suoi genitori. “Abbiamo fiducia in lei e in Mike. Se l’avessimo rinchiusa e le avessimo proibito di farlo, probabilmente lo avrebbe fatto comunque, e il legame di fiducia si sarebbe completamente rotto”, hanno detto al tabloid Ekstra Bladet, a condizione di anonimato. Per il presidente del suo ex partito, il ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen, questo rapporto è “totalmente incompatibile con il ruolo di politico all’interno del partito moderato”. “Si tratta di una ragazza che ha solo 15 anni e la cui relazione è iniziata quando era in quarta elementare”, ha detto alla televisione TV2. “Non possiamo avere parlamentari che abbiano rapporti sessuali regolari con minorenni”.