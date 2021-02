Brasile, il ministero confonde gli stati: Amazonas (4 milioni di abitanti) riceve solo 2.000 dosi di vaccino

Il lotto dei vaccini anti Covid era sbagliato: le dosi arrivano, ma sono di meno di quelle previste. Accade nello Stato di Amazonas, in Brasile, dove il governo centrale ha inviato meno vaccini del previsto allo Stato amazzonico, che è anche uno dei più colpiti nel Paese. Con i suoi 4,2 milioni di abitanti, nella giornata di ieri Amazonas ha ricevuto solo duemila unità di vaccini mentre Amapà - uno degli Stati più piccoli, con una popolazione di circa 860.000 abitanti - ne ha ricevute ben 78 mila.

Una svista colossale, quella delle autorità brasiliane, che hanno invertito i carichi per errore. Il tutto proprio mentre il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, e il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, erano in visita nella regione amazzonica.

No #NovoDia: Erro no envio das doses da vacina de Oxford para Amazonas e Amapá já constava em planilha feita pela área técnica do Ministério da Saúde antes do início da distribuição. Na planilha, à qual tivemos acesso, já constava a troca no envio das doses. Pasta assumiu erro.👇🏽 pic.twitter.com/w3Yb8VpU4w

— Igor Gadelha (@igorgadelham) February 25, 2021