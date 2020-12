Covid, aumentano i morti nel Regno Unito (+316) e a Manchester la polizia scopre un rave in centro

Sono 316 i morti nel Regno Unito oggi a causa del coronavirus. Ma a Manchester c'è chi ha organizzato il rave di Santo Stefano con 100 persone. Il dato dei morti per Covid, fornito dalle autorità sanitarie locali è in netto aumento rispetto ai 210 decessi registrati ieri, mentre in diverse zone del Paese sono state imposte misure più restrittive per quanto riguarda gli spostamenti.

316 Uk #coronavirus deaths recorded - a Sunday and Christmas means there will have been a lag in recordings. #COVID_19 https://t.co/OgadCKFyqP — Lisa Hampele (@lisahampele) December 27, 2020

Sono, inoltre, 30.501 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati nelle ultime 24 ore, circa 4mila in meno rispetto a quanto annunciato ieri.

Nonostante questa situazione drammatica c'è ancora chi organizza feste e si ritrova come se nulla fosse. Ieri notte la polizia ha scoperto e fermato un rave in centro (Hanover street) a Manchester. Circa un centinaio di persone sono state disperse e sfollate da un palazzo vuoto da cui proveniva musica a tutto volume. La città è a un livello 3 di restrizioni. Vuol dire che non è possibile incontrarsi in luoghi al chiuso con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare. All'aperto si possono incontrare al massimo 6 persone, anche non appartenenti al proprio nucleo familiare. Non si possono frequentare i pub ma si può ordinare d'asporto. Non ci si può spostare se non per urgenze e motivi legati a lavoro, salute e scuola. È altamente sconsigliato viaggiare con i mezzi pubblici,

Il raduno bloccato dalla polizia a Manchester era in centro città. Un 27enne è stato arrestato e due giovani (17 e 18 anni) hanno ricevuto una multa di 1.000 sterline. Gli agenti hanno fatto irruzione intorno alle 4.20 dopo aver ricevuto segnalazioni di musica ad alto volume. Quando sono arrivati, hanno scoperto circa un centinaio di persone che partecipavano al rave negli appartamenti vuoti in Hanover Street. Hanno disperso la folla e sequestrato l'attrezzatura musicale.

La polizia, come riporta il Manchester Evening News, dice che quelli del rave non erano solo di Manchester, ma provenivano da tutto il Nord Ovest. L'ispettore capo Colin MacDiarmid ha detto che è stata palesemente violata la normativa anti Covid e che sono in corso le indagini per garantire che gli organizzatori di questo raduno siano ritenuti responsabili di azioni inaccettabili. «La maggioranza delle persone a Manchester ha fatto sacrifici tremendamente difficili durante il Natale e ha rispettato le regole che tutti noi dobbiamo seguire; tuttavia, è la minoranza delle persone che partecipano ad eventi come questo che rischia di annullare il duro lavoro di tutti gli altri», ha aggiunto.

