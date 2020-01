Ha un infarto in strada a Chinatown e muore, nessuno lo soccorre per la paura del virus

La psicosi del coronavirus investe l’Australia. Un uomo è morto di attacco cardiaco davanti a un ristorante di Sydney senza che nessuno lo soccorresse per paura che potesse essersi sentito male per il virus. Come riporta il quotidiano australiano Daily Telegraph, la polizia è accorsa fuori dal ristorante Masuya Suisan di Campbell Street, a Chinatown, appena dopo le 20.30 di martedì sera dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un uomo che si era sentito male. Nessuno dei presenti si è avvicinato per paura del coronavirus e solo quando sono arrivate le forze dell’ordine e l’ambulanza, l’uomo ha ricevuto i primi soccorsi.

Sydney's Chinatown right now... freaking out over #CoronaVirus, not a safe place to have a heart attack!

Bystanders 'refused to carry out CPR' on man who had a heart attack and died in Sydney's Chinatown over fears he had the virus.#breakingnews https://t.co/3viDwXlyH1 pic.twitter.com/G7AwJ7DceM

— Australia right now 🔥❄️☃️🦘🌏 (@IamCatyI) January 30, 2020