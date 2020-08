Coronavirus, diretta: quarantena in Gb per chi arriva dal Belgio. In Messico 50.000 morti, picco in Giappone

Coronavirus, sono più di 19 milioni le persone contagiate al mondo. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 19.101.222 il totale delle persone che hanno contratto il virus. Sono invece 715.013 le persone che nel mondo hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19.

Regno Unito

Auto-isolamento obbligatorio di 14 giorni per i viaggiatori in arrivo, a partire da domani, nel Regno Unito da Belgio, Bahamas e Andorra. Dopo le anticipazioni di ieri che riguardavano solo il Belgio, è arrivata la conferma dal ministro dei Trasporti, Grant Shapps, come riporta la Bbc. Il Foreign Office sconsiglia anche i viaggi non essenziali verso queste tre mete. Il Regno Unito ha già imposto l'obbligo di quarantena per gli arrivi da Spagna e Lussemburgo.



Messico

Sono più di 50mila le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus in Messico e sono più di 460mila i contagiati. Lo riferisce il ministero della Sanità messicano, spiegando che nelle ultime 24 ore sono stati confermati altri 819 morti e aggiornando a 50.517 il totale delle vittime. Per quanto riguarda le persone contagiate, sono 462.690 coloro che hanno contratto il Covid-19, 6.590 in più di ieri. Secondo il quotidiano 'El Universal', il 45 per cento dei contagiati è concentrato a Città del Messico e negli stati del Messico, Tabasco, Guanajuato e Veracruz.

Giappone

Si assestano nuovamente vicino ai livelli record i casi di positività di coronavirus a Tokyo, confermando il massimo grado di allerta nella capitale giapponese. Il governo metropolitano ha confermato 462 casi nella giornata di venerdì, un livello appena più basso del massimo registrato la scorsa settimana a quota 472, portando la somma complessiva poco sopra le 15mila infezioni, vale a dire oltre un terzo del totale nazionale. Con le imminenti vacanze dell'Obon, previste a partire da questo fine settimana - durante le quali gli spostamenti in treno e in macchina nel Paese sono frequenti, aumentano i timori di una ulteriore diffusione dei contagi nel resto del Paese. A differenza delle autorità metropolitane, tuttavia, il governo centrale ha scelto di non sconsigliare la popolazione a recarsi in viaggio nelle varie prefetture dell'arcipelago.

Argentina

La pandemia da coronavirus continua ad espandersi in Argentina, con un aumento dei contagi ed un nuovo record di positivi in un solo giorno che ieri è stato di 7.513 casi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità a Buenos Aires. Il totale dei contagiati dal 3 marzo scorso ha raggiunto quota 228.195 mentre i morti, con i 116 di ieri, sono saliti a 4.251. Questo fa sì che per quanto riguarda i contagi l'Argentina si colloca al sesto posto fra le Nazioni latinoamericane, dopo Brasile (2.912.212), Messico (462.690), Perù (455.409), Cile (366.671) e Colombia (357.710). Un portavoce ministeriale ha infine ricordato che 1.150 pazienti sono ricoverati in rianimazione, con una percentuale di occupazione dei letti in questo settore del 56,6% nel Paese e del 66,5% nell'area metropolitana di Buenos Aires.

Ultimo aggiornamento: 10:44

