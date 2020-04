Coronavirus, Wuhan si difende: «Il virus non è partito da noi»

Wuhan non ci sta. E rilancia. L'istituto di virologia della città cinese ha respinto le illazioni americane sull'origine del covid-19 nei propri laboratori. «Non è possibile che il coronavirus sia originato da noi», ha detto il direttore dell'Istituto, Yuan Zhiming, in un'intervista alla televisione di stato, rilanciata dai media cinesi in lingua inglese. «Noi sappiamo quale tipo di ricerca sui virus stiamo facendo nell'istituto e come vengono gestiti virus e campioni», ha detto Yuan, sottolineando che nessun dipendente del laboratorio è rimasto contagiato dal covid-19. Capisco che ci sia gente che sia saltata alle conclusioni dato che il nostro laboratorio si trova a Wuhan, dove è iniziata l'epidemia, «ma non è bello che si cerchi deliberatamente di ingannare le persone», ha proseguito Yuan. «Io ritengo sia impossibile» che sia avvenuto, ha detto ancora, parlando di tesi «completamente basata su speculazioni». Il direttore del laboratorio ha infine contestato l'ipotesi di un virus creato nel suo laboratorio. «Non vi sono prove che il virus sia artificiale o sintetico», ha rimarcato.

Ultimo aggiornamento: 12:30

