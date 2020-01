Coronavirus, caso sospetto in Catalogna: in quarantena un uomo che verrebbe dalla zona di Wuhan

Ennesimo caso di coronavirus in Europa. L'Agenzia di sanità pubblica della Generalitat de Catalunya sta infatti studiando un caso sospetto di coronavirus in Catalogna, in Spagna. Un uomo è stato messo sotto osservazione poiché soddisferebbe, secondo le prime indiscrezioni, tutti i criteri clinici ed epidemiologici. L'uomo, 33 anni, verrebbe dalla zona di Wuhan, dov'è scoppiato il virus che ha ucciso 106 persone e infettato oltre 4.000. Il giovane, come riportato in un comunicato stampa, ha accusato i sintomi lunedì scorso, ed è stato subito trasferito all'ospedale di riferimento per le malattie ad alto rischio, l'Hospital Clínic.

Coronavirus, la vignetta danese fa infuriare Pechino: «Un'offesa al popolo cinese»



Què puc fer per a protegir-me del 🦠 #coronovarius? 👐🏽 Renta't les mans sovint 🙅‍♀️ Evita el contacte estret amb persones que mostrin signes com tos o esternuts 🤧 Tapa't la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús al tossir o esternudar 📲 https://t.co/ywGkj2ppor pic.twitter.com/IHdU88XbCH — Salut (@salutcat) January 28, 2020

I test che verranno eseguiti nel laboratorio di supporto alla sorveglianza epidemiologica escluderanno o confermeranno il caso, come sottolineato dall'agenzia. La procedura fa parte del protocollo di azione in Catalogna previsto in caso di casi sospetti del nuovo coronavirus e approvato ieri sulla base di prove scientifiche che sono state rese conformi alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in coordinamento con il Ministero della sanità e la rete europea di sorveglianza epidemiologica.

