Congo, ucciso in un'imboscata il procuratore che indagava sulla morte di Attanasio e Iacovacci

Ancora sangue nella Repubblica democratica del Congo (Rdc): è stato «ucciso in una imboscata il procuratore che indagava sulla morte del nostro ambasciatore, del carabiniere di scorta e del loro autista nel nord Kivu». Lo rende noto su Twitter GeopoliticalCenter, un gruppo di analisi strategica, militare, politica ed economica indipendente basato in Italia.

Congo: ucciso in una imboscata il procuratore che indagava sulla morte del nostro ambasciatore del carabiniere di scorta e del loro autista nel nord Kivu. Situazione molto particolare — GeopoliticalCenter (@GeopoliticalCen) March 4, 2021

Il procuratore, riportano i media congolesi, si chiamava Mwilanya Asani William ed è stato assassinato in un'imboscata nel territorio di Rutshuru, nel Nord Kivu. La notizia, secondo “Mnctv Congo”, è stata confermata in una nota delle forze armate, nella quale si attribuisce la responsabilità a militari ribelli del 3416esimo reggimento. L'emittente, tuttavia, non precisa se il procuratore stesse lavorando all'inchiesta sull'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio e de carabiniere Vittorio Iacovacci.

