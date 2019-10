Colombia, deputata in carcere per compravendita di voti evade in modo rocambolesco

La ex deputata colombiana Aida Merlano, detenuta dopo una recente condanna a 15 anni per illegale acquisto di voti, si è resa protagonista di una rocambolesca fuga dalla finestra al terzo piano di uno studio dentistico di Bogotà dove si era fatta portare per un controllo. La vicenda, raccontata dal quotidiano El Colombiano, ha suscitato scalpore e un forte imbarazzo nell'Istituto nazionale penitenziario e carcerario (Inpec), sotto la cui responsabilità la donna, a suo tempo eletta per il Partito conservatore, era stata trasferita dal carcere di "El Buen Pastor" della capitale allo studio dentistico "Centro medico La Sabana".

Merlano è stata accompagnata da due agenti dell'Indec fino sulla porta dello studio e, una volta dentro, con una dinamica e una complicità tutte da accertare, ha ottenuto una corda che ha legato ad un mobile e con cui si è calata dalla finestra dal terzo fino al primo piano, saltando da lì a terra, dove l'attendeva un motociclista che ha facilitato la sua fuga. In una conferenza stampa, il generale William Ruiz, direttore dell'Inpec, ha reso noto che «esiste un video in cui è registrato il momento dell'evasione ed una fotografia in cui si nota la partecipazione di altre persone che sono sotto inchiesta». L'alto ufficiale ha infine assicurato che saranno interrogate tutte le persone che hanno organizzato il trasferimento, ed anche il personale dello studio medico dove la ex deputata ha trovato la corda con cui è fuggita senza che nessuno la facesse desistere dal gesto.

