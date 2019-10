Rapitore di bimbi e donne evade dal carcere e si nasconde tra i monti per 17 anni: un drone lo ritrova

Era in fuga ormai da 17 anni. Nel 2002 era riuscito a evadere dalla struttura dove stava scontando la pena dei lavori forzati per essere stato condannato con le accuse di rapimento e traffico di esseri umani, nello specifico donne e bambini. A settembre le autorità erano state informate che Song Jian, 63 anni, si trovava, molto probabilmente, in qualche caverna nascosta tra le impervie alture della provincia di Yunnan, nella contea di Yongshan, Cina.

LEGGI ANCHE Brasile, arrestato il latitante Nicola Assisi: ecco dove nascondeva le banconote



Fugitive on the lam for 17 years caught living in cave by drone in China pic.twitter.com/lwwl9wCO5x — TomoNews US (@TomoNewsUS) October 1, 2019

Tuttavia la difficile conformazione geografica della zona aveva reso impossibile per le forze dell'ordine setacciarla tutta. Dove non arriva l'uomo però, a volte, arriva la tecnologia. È stato un drone infatti a scoprire il nascondiglio. Le riprese hanno evidenziato la presenza di un accampamento nascosto tra i pendii ricoperti dagli alberi, circondato da spazzatura e altre tracce di presenza umana. Così, gli agenti sono riusciti a localizzare con precisione il latitante che era stato da solo e senza parlare talmente a lungo da non risucire più nemmeno ad articolare una frase.

LEGGI ANCHE Pjetri Genc, il latitante albanese arrestato a Roma

LEGGI ANCHE Capoverde, arrestato Stefano Marchi tra 100 latitanti più pericolosi del mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA