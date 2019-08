Evade dai domiciliari, ruba scooter e scippa una turista: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato ieri sera un 36enne romano con le accuse di rapina impropria aggravata, ricettazione ed evasione. L'uomo, con volto travisato da casco e a bordo di scooter, ha avvicinato una turista russa, di 59 anni, che passeggiava con il marito in largo Chigi, strappandole violentemente la borsa che portava in spalla. Il malvivente è stato bloccato dai Carabinieri al termine di un breve inseguimento a piedi, dopo essere stato costretto ad abbandonare lo scooter dal marito della vittima che ne aveva ostacolato la fuga. I militari hanno recuperato la refurtiva, poi riconsegnata alla vittima che ha riportato solo lievi escoriazioni e non ha richiesto intervento medico.



Da successivi accertamenti, è emerso che l'arrestato doveva trovarsi agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in via Leone IX a San Pietro, per precedenti reati di furto, ricettazione e rapina. Inoltre, i Carabinieri hanno anche scoperto che lo scooter utilizzato dall'uomo era stato rubato lo scorso 26 agosto. Il rapinatore è stato portato in carcere a Regina Coeli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA