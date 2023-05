Mercoledì 17 Maggio 2023, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 17:42

Cambiano gli equilibri nel Mediterraneo e riprendono le relazioni tra gli Usa e Cipro, come dimostrato dall'aumento delle esercitazioni e degli scambi militari. Per lungo tempo i legami sono stati ben più solidi con la Russia, ma già da qualche anno Cipro ha deciso di schierarsi maggiormente con l'Occidente.

Il ruolo strategico di Cipro

Situata nell'angolo nord-est del Mar Mediterraneo, l'isola ha una posizione strategica, perché garantisce un punto di vista privilegiato per conoscere le attività della parte orientale e facilitare i movimenti verso il Medio Oriente e il Nord Africa. La Repubblica di Cipro è stata a lungo soggetta a un embargo sulle armi imposto dagli Stati Uniti nel 1987 e, proprio in quel periodo, ha sviluppato stretti legami con la Russia. Almeno fino a qualche anno fa, quando la linea del governo è cambiata. In un'audizione al Comitato per le Forze armate del Senato ad aprile, il generale Christopher Cavoli, capo del comando europeo degli Stati Uniti e comandante della Nato, ha confermato che Cipro si trova nella posizione ideale per consentire agli Usa di svillupare i suoi interessi e la sua posizione nel Mediterraneo orientale.

I dubbi della Nato

La regione è un'area complicata - ha spiegato Cavoli - anche perché «negli anni ha visto crescere notevolmente la concorrenza e la presenza navale russa nella zona». Le forze navali statunitensi stanno intensificando le loro attività nella zona e la Nato sta tenendo d'occhio i movimenti di Mosca che mantiene una base navale nel porto siriano di Tartus - la sua unica base navale al di fuori dell'ex Unione Sovietica - e una vicina base aerea a Hmeimim. Le postazioni vengono utilizzate com base per supportare i bombardieri e per effettuare più riparazioni per le navi da guerra.

L'amicizia con la Russia

La Russia è stata anche uno stretto partner militare e un importante esportatore di armi a Cipro. Nel 2015, Nicosia ha raggiunto un accordo che concede alle navi russe l'accesso ai porti ciprioti per il rifornimento. Senza contare che l'isola rappresenta un hub dove circolano molti fondi tussi illeciti. Tuttavia, i rapporti tra i i due paesi sono cambiati e ora si sono fatte più strette e consolidate le relazioni con gli Stati Uniti.

Nel 2019, Il Congresso Usa ha votato per aumentare la cooperazione energetica con Cipro e altri paesi della regione. E nel 2020 è stato deciso di revocare parzialmente l'embargo sulle armi in modo da poter esportare attrezzature non letali a Cipro, mentre l'anno scorso l'embargo è stato revocato completamente. «Manteniamo un forte rapporto militare - ha detto ancora il generale Cavoli - Condividere le attrezzature con un'altra nazione crea un legame strategico oltre che pratico ed è molto utile», ha insistito spiegando quanto sia importante che Cipro acquisti armi americane piuttosto che russe o cinesi.

Gli accordi

Tra gli accordi e gli scambi militari c'è la formalizzazione del rapporto con la Guardia nazionale del New Jersey nell'ambito del programma di partenariato statale degli Stati Uniti a marzo. Questo sta consentendo ai ciprioti «di impegnarsi in esercitazioni congiunte su questioni che vanno dall'antiterrorismo alla risposta alle emergenze», ha affermato Andrew Novo, professore di studi strategici presso la National defense university. Ed esercitazioni congiunte sono state effettuate per l'addestramento delle truppe di Kiev.

In seguito all'attacco di Mosca all'Ucraina nel febbraio 2022, Nicosia ha annullato l'accordo del 2015 e ha escluso le navi russe dai suoi porti. Nikos Christodoulides, entrato in carica a marzo, ha «forti appoggi occidentali - ha chiarito Novo - e vuole continuare gli sforzi del suo predecessore per avvicinare Cipro agli Stati Uniti, promuovendola come forza per la stabilità nel Mediterraneo orientale».

Sebbene l'espansione dei legami Usa-Cipro sembrerebbe avvantaggiare la Nato non tutti i membri dell'alleanza ne sono contenti. Dopo l'arrivo della Uss San Juan ad aprile, la Turchia ha appoggiato pubblicamente una dichiarazione della Repubblica turca di Cipro del Nord - un territorio separatista che solo la Turchia riconosce - che criticava la visita. Anche se Novo ha detto di dubitare che Ankara abbia dubbi reali riguardo alle navi da guerra statunitensi a Cipro. «Queste attività non presentano alcuna reale preoccupazione per la Turchia e non sono militarmente significative per Cipro», ha aggiunto, definendo simbolico l'arrivo del sottomarino.

Da quando la Turchia ha invaso Cipro nel 1974, l'isola è stata divisa tra la Repubblica di Cipro di lingua greca, riconosciuta a livello internazionale, a sud, e la regione di lingua turca a nord, che ospita ancora circa 20.000 soldati turchi. «Diffondere un comunicato stampa ufficiale che critica l'attracco di una nave americana è un modo per fare un po' di rumore e ricordare a Washington che relazioni più strette con Cipro non piacciono ad Ankara». Mentre, dal canto loro, gli Usa non sembrano gradire gli stretti legami che quei territori hanno con la Russia

La Turchia ha acquistato i sistemi di difesa aerea S-400 russi, cosa che ha spinto gli Stati Uniti a non farli partecipare al programma F-35- E ad aprile, leader russi e turchi hanno rivelato della costruzione di una centrale nucleare di costruzione russa sulla costa meridionale della Turchia.