Cina, il Comune lancia una app di incontri per combattere la denatalità

La Cina alle prese con un preoccupante calo dei matrimoni (e delle nascite) passa al contrattacco e in una città dello Jiangxi di 640 mila abitanti, Guixi, le autorità governative hanno sponsorizzato un curioso sito di incontri. Praticamente è una specie di test. I single che sono alla ricerca dell'anima gemella potranno risolvere il problema della solitudine e avviare conoscenze 'certificate' grazie alla inesauribile creatività degli amministratori locali i quali hanno autorizzato il lancio di una app che usa i dati dei residenti single per favorire i contatti attraverso una piattaforma. Praticamente una specie di Tinder in versione cinese che si chiama Palm Guixi e comprende un sistema capace di pianificare appuntamenti tra persone che non si conoscono.

La preoccupazione per la denatalità

La notizia è stata riportata dal China Youth Daily, un quotidiano statale. Sullo sfondo di questa iniziativa c'è la preoccupazione evidente di incrementare il tasso di matrimoni, in costante calo di anno in anno. Secondo le statistiche nel 2021 ci sono stati 5,4 matrimoni ogni 1.000 persone, rispetto ai sei degli Stati Uniti. L'attenzione del partito comunista al grande nodo della denatalità ha portato di recente la città di Gaoan a promuovere una altra iniziativa, stavolta caratterizzata da una specie di festa in un parco aperta solo a giovani single che hanno potuto vestirsi con abiti tradizionali e avvicinarsi gli uni agli altri, secondo quanto ha raccontato il Guardian, "alla profondità della cultura cinese". Naturalmente le reazioni che si sono registrate sui siti a proposito della app di incontri non sono state tutte positive e qualche utente caustico ha commentato criticamente l'iniziativa governativa preoccupata solo di far riprodurre i cinesi come se fossero degli animali.

Sempre per incentivare i matrimoni il governo cinese negli ultimi anni ha scoraggiato la pratica tradizionale del dono di nozze che il potenziale sposo offre alla famiglia della promessa sposa prima del matrimonio. Il codice civile vieta "il pagamento di denaro o di doni in relazione al matrimonio" ma la tradizione antichissima resta difficile da estirpare soprattutto nelle campagne.

La crescita demografica negativa

Problemi di demografia anche per la Cina? Sì, la popolazione cinese sta certamente cominciando a diminuire. Dopo decenni in cui è stata imposta dall'alto la politica del figlio unico, ora Xi vuole incoraggiare la la popolazione a fare più figli. La Cina, infatti, è entrata in un' "era di crescita demografica negativa", dopo che i dati hanno rivelato un calo storico del numero di persone per la prima volta dal 1961.

Il Paese contava 1,41175 miliardi di persone alla fine del 2022, rispetto agli 1,41260 miliardi dell'anno precedente con un calo di 850.000 unità. Questo dato segna l'inizio di quello che si prevede sarà un lungo periodo di declino demografico, nonostante i grandi sforzi del governo per invertire la tendenza.

Da diversi anni il governo cinese sta cercando di incoraggiare le persone ad avere più figli e di evitare l'incombente crisi demografica causata dall'invecchiamento della popolazione. Hanno puntato su politiche per la natalità, su incentivi, sussidi e agevolazioni fiscali. In alcune province esistono pagamenti in denaro ai genitori che decidono di avere il secondo o terzo figlio. La scorsa settimana la città di Shenzhen ha annunciato incentivi finanziari che si traducono in un totale di 37.500 yuan (5.550 dollari) per una famiglia con tre figli.



