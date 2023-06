Cellulari vietati ai minori di 12 anni, la svolta della città irlandese: «Aumentano l'ansia»

Niente cellulare per chi ha meno di 12 anni. È la scelta della città irlandese di Greystones, dove i genitori si sono uniti per dire collettivamente ai propri figli che non possono avere uno smartphone fino alla scuola secondaria. Le associazioni di genitori delle otto scuole primarie del distretto hanno adottato un codice no-smartphone.

Gli altri esempi

Come riportato dal Guardian, le scuole e i genitori della città della contea di Wicklow hanno preso l'iniziativa il mese scorso tra la preoccupazione che gli smartphone alimentassero l'ansia ed esponessero i bambini a materiale per adulti. Un raro esempio di un'intera città che intraprende un'azione congiunta.

Il patto volontario è quello di negare lo smartphone ai bambini – a casa, a scuola, ovunque – fino all'ingresso nella scuola secondaria.

Le motivazioni

"L'infanzia si sta accorciando sempre di più", ha detto Rachel Harper, la direttrice della scuola di San Patrizio che ha guidato l'iniziativa. I bambini di nove anni avevano iniziato a richiedere gli smartphone, ha detto. "Si stava insinuando in sempre più giovani". In precedenza le scuole vietavano o limitavano i dispositivi nei loro terreni, ma vedevano ancora l'effetto dei social media sui bambini che avevano telefoni e come questo stimolasse la curiosità di altri alunni. Una politica a livello cittadino riduce la possibilità che un bambino abbia un coetaneo con uno smartphone e i genitori possono presentare il codice come regola scolastica, ha affermato Harper.