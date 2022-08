Camion esce di strada e travolge folla alla festa di quartiere: diversi morti e feriti in Olanda

Camion esce dalla strada e finisce in una festa di quartiere a Nieuw-Beijerland, in Olanda. Diverse persone sono rimaste uccise o ferite nell'incidente a Nieuw-Beijerland, nella prima serata. Sono state chiamate tre eliambulanze. In arrivo anche una società di salvataggio. Ci sono molti lavori stradali nella zona, che possono rendere più difficile il raggiungimento del luogo dell'incidente. Non è ancora chiaro quante persone siano morte. Diversi feriti sono stati portati in ospedale.

Camion esce di strada e travolge folla alla festa di quartiere in Olanda, cosa è successo

«Stavamo solo facendo un bel barbecue e abbiamo visto un camion fermo all'incrocio - ha detto un testimone a Ap -. È stato terribile. Diverse persone sono state trascinate. In quel momento tutto passa attraverso di te: impotenza, incredulità."

Eerste beelden van het ongeluk met een vrachtwagen in Nieuw-Beijerland. Een vrachtwagen is de Zuidzijdsedijk afgereden. @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/sWgj2KJzTU — Maurice Laparlière (@MauLaparliere) August 27, 2022

Una donna ha raccontato di due bambini sanguinanti che teneva in braccio. «Abbiamo anche visto una donna sdraiata in giardino. È un dramma terribile. Qui si conoscono tutti». Secondo un testimone che è arrivato 10 minuti dopo, è stato un caos completo. “Ho visto persone che piangevano e agenti di polizia che correvano”. Molte persone sono stordite dall'incidente. "Quella che avrebbe dovuto essere una festa è finita in un grande dramma".

Il vicesindaco del comune di Hoeksche Waard, Paul Boogaard, è presente sulla scena del dramma e ha parlato con gli operatori umanitari. "Vive a Nieuw-Beijerland", dice un portavoce municipale. "Era sul posto anche per i servizi di emergenza". Il sindaco del comune è stato in Frisia questo fine settimana, ma ora è anche in viaggio verso il villaggio. La portavoce del comune sottolinea che Nieuw-Beijerland è solo una piccola comunità. “Quindi questo è un duro colpo. Tutti qui si conoscono".