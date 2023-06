Cambia sesso per evitare la leva e studiare: 23enne svizzero firma e «in due minuti» diventa donna

Diventare donna, sulla carta, in due minuti. Per un ragazzo svizzero di 23 anni è stata una passeggiata cambiare sesso. La transizione gli ha tolto di torno il servizio militare e così potrà continuare a studiare all'università senza indossare la divisa. Non si sente donna, non c'è una disforia di genere, non c'è l'intenzione di cambiare genere. C'era una esigenza molto pragmatica e pure economica: 75 franchi per cambiare sesso; molti di più per farsi scartare dal servizio militare.

Putin, il boom di uomini russi che cambiano sesso. «Così evitano il fronte». E Mosca impone l'operazione

Cambio sesso in due minuti per evitare il servizio militare

Ed è stato semplicissimo perché ha sfruttato una semplificazione della procedura da seguire per cambiare sesso allo stato civile, introdotta nel 2022.

Il giornale svizzero-tedesco SonntagsZeitung ha raccontato questa storia entrando nei dettagli.

Scrive che il giovane ha mantenuto il suo nome maschile, se deve riempire dei formulari, come nel caso dell'iscrizione universitaria, continua a barrare la casella "Maschio".

Wikileaks, Obama commuta la pena a Chelsea Manning: sarà scarcerato in maggio

«In due minuti ero una donna», ha confessato ammettendo lui stesso con molta sorpresa che è stato molto facile trasformarsi in una donna. «Un funzionario mi ha fatto entrare in sala riunioni. Due minuti dopo ero una donna». «Ho scritto in un modulo quale sarebbe stato il mio nuovo nome e ho scelto di mantenere il mio», ha aggiunto.

La sua carta d'identità è rimasta identica a prima. Negli uffici amministrativi si è presentato vestito come sempre.

Identité de genre: Il est devenu une femme pour échapper au service militaire https://t.co/3Nf7Dtt2ZE — L'actu genevoise (@tdgGeneve) June 11, 2023

Dopo le dichiarazioni e le interviste è arrivata anche una presa di posizione dell'Ufficio federale di giustizia. Hanno detto che il suo è un comportamento illegale. Lui, dal canto suo è tranquillo: per cambiare sesso «contano i propri sentimenti, come potrebbero dimostrare che non mi sentivo effettivamente una donna al momento della scelta?».