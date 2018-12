Cade sui binari mentre gioca a Pokemon Go: gamba amputata per un giovane

Ultimo aggiornamento: 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane, che stava giocando aall'interno di una stazione ferroviaria, èe ha riportato danni così gravi da costringere i medici ad. Nella caduta, infatti, il ragazzo sarebbe venuto a contatto con alcuni fili elettrici, che gli hanno procurato danni permanenti. Come riporta l'Independent , l'incidente è avvenuto a, nella contea inglese di Wiltshire. Dopo la caduta, il ragazzo è stato immediatamente soccorso: oltre che distratto, il giovane è stato anche sfortunato, dal momento che è stato il contatto con alcunia procurargli il grave danno.I medici, in ospedale, dopo aver constatato la gravità delle ferite riportate, non hanno potuto far altro cheal giovane la. I danni riportati ai tessuti e ai nervi, infatti, non hanno lasciato altra scelta ai medici. Da quando è uscito per la prima volta, nell'estate del 2016,ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo ed è ancora uno dei giochi per smartphone più popolari ed utilizzati. Da subito, però, si era venuto a creare un problema per quanto riguarda la sicurezza, che aveva costretto gli sviluppatori a segnalare le zone off-limits, quelle più pericolose e assolutamente sconsigliate ai giocatori.