Cacciata dal ristorante "All you can eat" dopo 4 ore e mezza perché ha mangiato troppo: «Ingiusto, ho pagato per il servizio»

Un tempo si chiamavano semplicemente ristoranti a "buffet" e offrivano un'ampia selezione di cibi già pronti a cui tutti i clienti potevano attingere quante volte preferivano per poi tornare al tavolo col piatto pieno (e, infine, anche la pancia). Oggi, tuttavia, si è diffusa la formula chiamata "all you can eat", una frase in inglese che significa letteralmente "tutto ciò che riesci a mangiare".

Naturalmente, i locali che offrono un servizio simile contano su un certo equilibrio tra chi mangia davvero tanto e chi invece non ne approfitta e ciò permette loro di mantenere comunque un margine di guadagno.

Nel caso presente, una tiktoker crea contenuti proprio mangiando per ore e ore quantità incredibili di cibo in ristoranti a buffet, ma in questo caso il capo non ha gradito particolarmente e dopo quattro ore e mezza le ha intimitato di smetterla di mangiare e lasciare il locale.

Le maratone all'all you can eat filmate per TikTok

La protagonista della vicenda è Madison, una giovane ragazza che pubblica spesso video riguardanti le sue incredibili avventure ai ristoranti con buffet o formula all you can eat.

In una delle sfide precedenti, Madison ha passato 12 ore a mangiare al Golden Corral e al Pizza Buffet, e ne è uscita - a quanto pare - più che in salute, pronta per la prossima avventura.

In questo caso, la "preda" era il ristorante Hibachi. Il video mostra, come negli altri casi, la ragazza che si dirige al buffet e si riempie il piatto, mentre l'orologio scorre, le ore passano e la pila di stoviglie vuote aumenta. A un certo punto, però, torna al tavolo e tutti i suoi piatti sono stati ripuliti. Allora, la giovane chiede spiegazione e i camerieri le dicono che non possono permetterlo: «Dicono che "ho mangiato troppo"», scrive Madison, «a un buffet all you can eat... forse ho preso tutto ciò che potevo mangiare?», ironizza.

A quanto pare, le è stato permesso di rimanere seduta, ma non di continuare a consumare cibo. In ogni caso, alla fine Madison decide di lasciare una lauta mancia al cameriere che l'ha "cacciata" e mostra lo scontrino per far vedere, come d'abitudine, qual è stato il prezzo pagato per l'abbuffata: circa 13 euro per quattro ore e mezza.

Gli utenti si sono complimentati con la ragazza per l'educazione mostrata, sia lasciando la mancia in un servizio a buffet, sia per non aver fatto storie dopo che le è stato intimato di allontanarsi. «Questi posti dovrebbero indicare che c'è un limite orario! Non si possono arrabbiare con te quando questo limite non c'è», scrive qualcuno, mentre altri si lamentano di locali simili: «Ne ho uno vicino che non è buono e non ti lasciano sedere per più di mezz'ora, se poi ti alzi per un attimo ti levano il cibo».