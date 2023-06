Truffa del lettino, coppia in vacanza a Mykonos paga 700 euro per due drink e un piatto di pasta

Lettino gratuito, poi rincaro su tutto ciò che si consuma. «Truffa del lettino», la chiamano. Una coppia è rimasta scioccata dopo aver ricevuto più del doppio dello stipendio medio mensile in un ristorante in una popolare destinazione greca . Il mese scorso, Oscar Maldonado e il suo ragazzo sono volati sull'isola greca di Mykonos dall'Honduras per una vacanza. Ma si sono trovati rapidamente in una situazione "terribile".

Ristorante “all you can eat”, lavoratori in nero e 80 chili di pesce e carne scaduti: maxi multa dopo il blitz

L'ordine

Oscar e il suo ragazzo hanno affermato al Mirror di essere stati tentati da DK Oyster: gli è stato offerto un lettino gratuito sulla spiaggia, a patto che comprassero da bere.

Il prezzo scoperto

Come molti che hanno condiviso le loro esperienze online, la coppia afferma di non essere a conoscenza del fatto che l'aragosta fosse caricata al grammo e di essere rimasti increduli quando hanno ricevuto il conto. "Ci hanno portato l'aragosta più grande", ha continuato il cliente. "Pensavo che potesse costare molto, ma non ho mai pensato così tanto". Dopo aver finito di mangiare la pasta che Oscar ha detto "non era poi così male", è stato fatto scivolare sul loro tavolo un pezzo di carta che spiegava che costava 400 euro (£ 344). "Sono andato a pagare e il ragazzo mi ha detto che i due drink costavano 65 euro ciascuno", ha detto Oscar.

Lo scontrino choc

«Ha detto che erano 600 euro e hanno addebitato 100 euro per il servizio. Ho avuto la tentazione di chiamare la polizia, ma non volevo creare problemi. 'Ho detto 'come si calcola questo?' Ha appena fatto uno sproloquio ripetendo "tassa di servizio"». L'avviso recita: "TripAdvisor è stato informato dei recenti resoconti dei media o eventi relativi a questa proprietà che potrebbero non riflettersi nelle recensioni trovate su questo annuncio".

La risposta della proprietà

Dimitrios Kalamaras, proprietario di DK Oyster, ha già risposto a coloro che si lamentavano dei prezzi, sostenendo che lo stavano facendo per attirare l'attenzione. Ha detto che "nessun adulto sano di mente" ordinerebbe un drink senza prima vedere quanto costa.