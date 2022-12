Bonus di 28 milioni di dollari ai dipendenti, il premio di Natale dell'azienda per «il duro lavoro svolto»

Un bonus di Natale a tutti i dipendenti (dirigenti esclusi) per il «duro lavoro svolto». L'iniziativa è della Ruppert Landscape, azienda nel Maryland fornitore leader nel mercato dei servizi paesaggistici. Un bonus "di apprezzamento" per un totale di 28 milioni di dollari rivolto tutti i dipendenti con un contratto superiore a un anno come «ringraziamento per il ruolo che hanno svolto nella crescita e nello sviluppo dell'azienda».

Escludendo il gruppo dirigente superiore, 1.200 dipendenti riceveranno premi che vanno da 7.000 dollari a poco più di 200.000 che arrivano dai proventi raccolti attraverso la recente partnership dell'azienda con la società di investimento Knox Lane. L'annuncio bonus a sorpresa è stato fatto durante le riunioni di filiale dei dipendenti Ruppert che venivano informati della partnership strategica. I bonus sono stati assegnati dall'azienda «per ringraziare tutti i dipendenti per il loro straordinario impegno e dedizione che ha spinto la crescita dell'azienda». Gli importi dei bonus sono stati determinati in base agli anni di servizio e allo stipendio.

La nota dell'azienda

«Tutti coloro che hanno ricevuto questo bonus hanno contribuito a creare il valore che siamo stati in grado di realizzare - ha affermato il CEO Craig Ruppert - Questo bonus è denaro meritato e un modo per noi di riconoscere il valore dei contributi dei nostri team e il ruolo essenziale che giocheranno nel futuro della nostra azienda». Il bonus saràpagato in aggiunta al bonus annuale di fine anno della società, nonché ad altri benefici. L'azienda offre anche invalidità e assicurazioni sulla vita pagate dall'azienda per i dipendenti idonei, il rimborso delle tasse scolastiche e la formazione continua che consente ai dipendenti di apprendere, contribuire e avanzare nella loro carriera. «La nostra filosofia è sempre stata quella di prenderci cura dei nostri dipendenti, che a loro volta si prenderanno cura dei nostri clienti. Ogni membro del team di Ruppert si impegna ogni giorno per raggiungere l'eccellenza», ha aggiunto Phil Key, presidente di Ruppert Landscape.

L'azienda

Ruppert Landscape è un fornitore leader di mercato di servizi paesaggistici commerciali da quasi 50 anni. Con sede a Laytonsville, nel Maryland, l'azienda impiega quasi 1900 persone e serve clienti da 30 filiali in tutti gli Stati Uniti orientali.