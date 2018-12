Il bimbo che gioca e si mette in posa coi giaguari, la storia vera dietro la foto virale

Ultimo aggiornamento: 10 Dicembre, 08:39

Unche nuota in un fiume insieme al suo cane e posa con due, tra i più temibili predatori del mondo animale. Una, questa, che negli ultimi giorni è diventatasui social, trovando in molti casi la perplessità degli utenti, che erano pronti a giurare che quello scatto fosse un falso. Ladi, il ragazzino capace di interagire coi giaguari come se fossero dei gattini, è però incredibilmente, che vive in, è figlio di Leandro Silveira e sua moglie, Anah Jacomo, due biologi che dirigono un parco naturale e un'associazione che tutela questi incredibili felini, dalle grandi dimensioni e noti per essere dei cacciatori infallibili. Il piccolo Tiago, sin dall'infanzia, ha vissuto a stretto contatto con i, crescendo di fatto anche insieme ad alcuni di loro.«Alcuni deiche vivono nella riserva naturale sono stati di fatto cresciuti da nostro figlio, che da sempre sa come comportarsi. Di fatto, sa come interagire coi, è una cosa assolutamente naturale e noi lo lasciamo fare, anche se per sicurezza non lo perdiamo mai d'occhio quando li incontra» - spiega Leandro Silveira - «L'uomo, per il, non è una preda, anche se reagiscono alle nostre azioni, specialmente se si sentono minacciati, ed è importante rispettarli. Il linguaggio del corpo è fondamentale: occorre saper riconoscere quando l'animale non vuole che l'uomo si avvicini».