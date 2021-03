Biden: «Putin è un assassino. La Russia pagherà interferenze nelle elezioni». La replica di Mosca: «Attacco a tutto il Paese»

Joe Biden attacca il presidente russo Vladimir Putin. In un'intervista Tv il presidente Usa ha sostenuto che Vladimir Putin sia un killer. «Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?», gli ha chiesto il giornalista George Stephanopoulos di Abc. «Lo penso», è stata la risposta di Biden garantendo in diretta che che il leader del Cremlino «pagherà un prezzo» alto per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020.

I commenti del presidente americano arrivano all'indomani della diffusione del rapporto dell'intelligence Usa, secondo cui Putin autorizzò le operazioni per denigrare Biden e aiutare il suo rivale Donald Trump, minando la fiducia nel processo elettorale ed esacerbando le divisioni socio-politiche degli Stati Uniti. Biden ha ricordato che nella sua telefonata a fine gennaio aveva ammonito Putin su una possibile risposta americana per le interferenze nel voto.

