Iran, impiccato per aver bevuto alcol. Amnesty: «Sistema giudiziario crudele e disumano»

Un uomo è stato impiccato oggi in Iran soltanto per avere consumato bevande alcoliche, secondo quanto denuncia Amnesty International. L'esecuzione, afferma l'organizzazione per i diritti umani, è avvenuta a Mashhad, nel nord-est del Paese. Il condannato è stato identificato come Morteza Jamali, di 55 anni.

LEGGI ANCHE Iran, padre strangola figlia con la cintura. «Aveva alzato troppo la voce»

LEGGI ANCHE Iran, incendio nel sito nucleare di Natanz: danni ingenti, l'ombra di cyberattacchi israeliani

Diana Eltahawy, la vice direttrice di Amnesty per la regione del Medio Oriente e dell'Africa, afferma che «le autorità iraniane hanno dato prova della crudeltà e disumanità del loro sistema giudiziario mettendo a morte un uomo solo per avere bevuto alcol». «La vittima - aggiunge - è l'ultima persona a venire giustiziata nella prigione di Valkalibad, luogo di numerose esecuzioni di massa». Amnesty International sottolinea che secondo il codice penale islamico vigente in Iran il consumo di bevande alcoliche è punibile con 80 frustate fino alla terza condanna. Ma a partire dalla quarta volta può essere applicata la pena di morte.



Ultimo aggiornamento: 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA