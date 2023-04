Usa, bimbo di 4 anni si perde nel bosco insieme al suo cane (che non lo abbandona mai). L'abbraccio con il poliziotto è virale

Lunedì 3 Aprile 2023, 11:56

Una storia a lieto fine arriva da Buena Vista, nella Contea di Atlantic, in New Jersey. Un bambino di 4 anni si è allontanato dalla sua abitazione il pomeriggio di mercoledì 29 marzo, smarrendosi nel bosco. La madre ha allertato le forze dell'ordine, sostenendo che poteva sentire le richieste di aiuto del piccolo, senza tuttavia riuscire a trovarlo. Sul posto sono giunti diversi agenti del New Jersey State Police che, dopo un'ora di ricerche, finalmente hanno trovato il bimbo. Al suo fianco c'era il Labrador di famiglia, che non ha mai abbandonato il suo piccolo padrone.

Le immagini del ritrovamento sono state immortalate dalla bodycam di un poliziotto, che urla al piccolo: "Siamo qui, amico". Il bimbo corre incontro all'agente singhozzando: "Ho perso le mie scarpe". "Le abbiamo prese noi, amico mio", gli ha riposto la poliziotta che lo ha preso in braccio, confortandolo. Subito dopo aver abbracciato la mamma, il bambino e il cane sono stati visitati: entrambi stavano bene.