Si chiama Chase Poust, ha 7 anni, e negli Stati Uniti è già un eroe. Perché? Ha salvato il padre e la sorella che stavano annegando, nuotando per oltre un'ora verso riva così da chiedere aiuto. L'incidente avviene venerdì scorso.

A 7-year-old boy in Florida is being hailed a hero after he swam ashore to get help when his sister and dad got swept away by a current https://t.co/AP3qvkLFKW — CNN (@CNN) May 31, 2021

Come ha raccontato alla Cnn, Steven Poust, il papà, ancora la sua barca sul fiume St. Johns a Jacksonville, in Florida, per far nuotare i suoi due figli: Chase, 7 anni, e Abigail, di 4. Ma non tutto va secondo i piani. «La corrente era così forte che mia sorella, che si solito rimane afferrata al retro della barca, è stata trasportata via – ha raccontato Chase in un'intervista a un'emittente locale –. Così anche io mi sono lasciato andare e mi sono aggrappato a lei».

Il salvataggio

A YOUNG HERO: Seven-year-old Chase Poust is being hailed a hero after he swam for an hour to get help when his sister and dad got swept away by the current in a Florida River. https://t.co/rNCb9DRRMz — WRCB-TV (@WRCB) June 1, 2021

Abigail indossa un giubbotto di salvataggio, ma Chase e suo padre no. «Ho detto loro che li amavo – ha raccontato Steven Poust – perché non ero sicuro cosa sarebbe successo». Mentre suo padre cercava di salvare sua sorella, Chase inizia ad andare verso riva. Continua per un'ora: nuota per un po', poi galleggia sulla schiena per riposare, e poi prosegue. Alla fine riesce a raggiungere la spiaggia.

Corre verso un'abitazione e bussa per chiedere aiuto. Insieme al proprietario chiamano il 911 e poco dopo arrivano in acqua le squadre di soccorso. «Avevamo tutte le risorse a disposizione – hanno dichiarato gli equipaggi della Florida Fish and Wildlife – e siamo felici di dire che tutti e tre sono stati recuperati e tutti e tre stanno bene». E poi proseguono: «Non potevamo chiedere un risultato migliore». Anche il padre, Steve, è sollevato. «Siamo qui. Per grazia di Dio, siamo qui».